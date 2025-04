Lanazione.it - Lottano i Ragazzi del vivaio. Fgm per un posto al sole

Leggi su Lanazione.it

Nel campionato di serie C di calcio a 7 organizzato dall’Msp, si registra subito il pareggio tra Cantera Max Fc e Fgm per 2 a 2. Quest’ultimi perdono così quota rispetto alla lotta per il podio, ritrovandosi in quarta piazza. Match più spettacolare tra Rocca Calcio e Sbancatore, con quest’ultimo che si impone per 5-4 dopo una battaglia a suon di gol vinta contro l’avversario. Nuova San Giorgio e Bogotà hanno invece dato vita a un 4-4 ricco di emozioni e incertezza fino all’ultimo instante. Stesso risultato anche tra Panchester United e Idel, mentre il Real Dumanez ha conquistato tre punti importanti battendo la Prato Ecologia per 3-2. Infine, Invictus ha chiuso la settimana con una vittoria per 3-1 contro il Real Baugiano. Al comando della classifica resta saldamente il Real Dumanez, con 45 punti in 16 partite e una sola sconfitta stagionale.