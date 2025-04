Anteprima24.it - FOTO/ La “Ghibli mania” la tendenza anime sbarca in Irpinia

Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi giorni, sui social e sulle varie piattaforme si è diffusa laormai nota come. Il tutto grazie all’intelligenza artificiale, in breve, chiunque sta trasformando se stesso (o altri immagini) in un personaggio in stile Studio. Un vero fenomeno dei giorni nostri, che non solo ha mandato in tilt – sembrerebbe – lo stesso ChatGPT. Lo Studioè uno studio cinematografico di film d’animazione giapponese fondato nel 1985 a Tokyo da Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma. La creazione di immagini che richiamano questi universi ha conquistato rapidamente gli utenti di tutto il mondo, rendendo il fenomeno dellaficazione un evento globale la cui domanda continua a crescere. I personaggi femminili dei film di Studiosono spesso forti, coraggiosi e indipendenti.