Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-04-2025 ore 08:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sul raccordo anulare per psicosi Valentina esternata all'uscita e Cassia Veientana e Cassia Trionfale Pescaccio a seguire così attratti dalla Pisana la Pontina è dalla Ardeatina la Tiburtina in internal code a tratti dalla diramazionenord dalla Tiburtina più avanti file dalla Casilina la Piera lentamente dalla puntina l'ostiense ci spostiamo sulla tratto Urbano dellaTeramo direzione centro così attratti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est e in uscita file da Togliatti al mare Andiamo da sullaFiumicino auto in coda da raccordo a Parco dei Medici e danza del Tevere a via della Magliana verso l'Eur Sulla via Ostiense cosa tratti tra via di Acilia via del risaro direzione raccordo anulare poi auto in coda sull'Aurelia d'accordo a via Maffei situazione analoga file sulla Cassia e sulla Flaminia rispettivamente da La storta e dal raccordo anulare nei due casi fino a via dei Due Ponti tutto direzione centro lagina Pandolfi Astral infomobilità il tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.