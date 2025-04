Ilrestodelcarlino.it - Biancorossi deludenti: due mesi senza vittorie. Mancano gli alibi per giustificare questo calo

Sul fronte sportivo la squadra è attesa dal match di Riano contro il Roma City. E non sono più ammesse scuse. L’Ancona non può terminare il campionato inmodo: la squadra non vince dal 26 gennaio scorso, nel 2025 ha centrato i tre punti contro l’Isernia e poi con la Vigor, 12 partite da gennaio in cui i dorici hanno raccolto 11 punti, media da retrocessione diretta. Negli stessi 12 confronti, nel girone d’andata, l’Ancona ne raccolse 16. Cinque punti in meno, dunque, quelli che se fossero stati conquistati dai dorici permetterebbero loro, adesso, di essere quinti, davanti al Fossombrone, con la quota salvezza già in tasca. Le diatribe societarie non possono essere una scusa per prestazioni non all’altezza della situazione. In serie C ci sono squadre che giocano dastipendio: è il caso della Lucchese che non percepisce spettanze dallo scorso ottobre, eppure domenica ha battuto 4-1 la Ternana seconda in classifica, un risultato encomiabile se si considera da quanto tempo la squadra gioca e si allenastipendio (comunque garantito dalla fideiussione).