Agi.it - La prossima regina degli scacchi sarà (ancora) cinese

Leggi su Agi.it

AGI - Il Campionato del Mondo Femminile di2025 è ufficialmente inizia oggi, 3 aprile, con una sfida tutta “in casa” tra due delle più forti giocatrici cinesi della storia recente: la campionessa in carica Ju Wenjun e la sfidante Tan Zhongyi. La competizione, organizzata dalla FIDE, si disputa in 12 partite a cadenza classica, divise tra Shanghai (dal 3 all'11 aprile) e Chongqing (dal 13 al 23 aprile), le città natali delle due contendenti. La prima che raggiungerà 6,5 puntiincoronata campionessa. In caso di parità dopo 12 partite, il titolo verrà deciso attraverso spareggi rapid e blitz. Una rivalità che si rinnova Ju Wenjun, nata nel 1991 a Shanghai, ha iniziato a giocare aa 7 anni. È laincontrastata della massima competizione femminile da anni.