Sport.quotidiano.net - La nota del Comune. "Per i tifosi biancorossi 400 biglietti»

"Si gioca allo Spadoni di Montecchio il big match K Sport-Maceratese con iche disporranno di 400: è quanto stabilito ieri al termine del sopralluogo della Questura di Pesaro". Ne dà notizia l’amministrazione comunale in unache precisa di essersi attivata chiedendo lo spostamento della sede in un impianto più adeguato. "Tempestivamente – si legge in unadell’Amministrazione comunale – ci siamo attivati chiedendo lo spostamento della partita K Sport Montecchio Gallo – Maceratese in un impianto più capiente per non mandare deluse le legittime e sacrosante aspettative dei numerosi appassionati del club biancorosso". Poi laprosegue comunicando la decisione della Questura di Pesaro di far disputare la partita allo stadio Spadoni di Montecchio "prevedendo, per imaceratesi, la disponibilità di 400(circa metà della capienza dello stadio)".