De Novellis brilla con gli azzurri La scuola Pesaro in giro per l’Italia

Ottima prestazione per Luca Denel match tra le formazioni Under 18 di Italia e Galles, che si è svolto a L’Aquila sabato scorso e terminato 15-7 a favore degli. Soddisfazione per il movimento rugbistico pesarese che vede un altro prodotto del vivaio giallorosso distinguersi con la maglia azzurra. Per il giovane, in forza alla formazione under 18 della FioriniRugby, e con numerose presenze anche in prima squadra, prosegue dunque l’esperienza in azzurro. "Il raduno con il Galles è andato nel migliore dei modi, come squadra ci siamo fatti trovare pronti dal punto di vista mentale e fisico, imponendo le nostre grandi capacità sulla formazione del Regno Unito e portando a casa il risultato di 15 a 7". Racconta Deche continua: "Rispetto al raduno con l’Irlanda che si è svolto a novembre abbiamo riscontrato miglioramenti in molti ambiti, sia fisico che, principalmente, tecnico.