Justcalcio.com - CdS – Paratici e Furlani, incontro a Londra. De Zerbi in pole come nuovo allenatore

2025-04-02 08:05:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS:MILANO – Le ore cruciali per il Milan sono in corso di svolgimento. Non solo sul campo, con il derby di questa sera che indirizzerà ancora più giù o leggermente più su le valutazioni su questa stagione, ma anche e soprattutto dietro le scrivanie, dove da settimane si attende un restyling importante tra le figure apicali dell’area sportiva. E ieri è stato un giorno significativo: Giorgio, amministratore delegato del club, infatti, è volato aper incontrare Fabio, il numero uno tra i candidati a rivestire il ruolo di direttore sportivo del Milan. Il Milan del futuroQuello in terra britannica è stato solo l’ultimo, in ordine di tempo, di tutta una serie di colloqui molto ampi che ci sono stati tra il ceo rossonero e l’ex dirigente della Juventus.