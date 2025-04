Spazionapoli.it - Napoli, finalmente solo buone notizie: Conte gongola

Per ildici sono ottimeper la gara con il Bologna. Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni con le nazionali, di fatto, ilha risposto subito presente. Domenica sera, infatti, i partenopei hanno sconfitto allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Sergio Conceicao con il risultato finale di 2-1.Con questo successo, dunque, ilha confermato il proprio svantaggio di tre punti dall’Inter. Ora, però, ilè atteso da un’altra molto difficile. Gli azzurri, infatti, sono attesi dalla difficile sfida di lunedì sera contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Anche se per Antonioci sonoin vista della gara dello Stadio Renato Dall’Ara.haa disposizione tutta la rosa: ecco gli ultimi aggiornamentiSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano italiano ‘La Repubblica’, di fatto, tra le fila azzurre bisogna segnalare solamente qualche acciacco facilmente smaltibile in settimana.