Rimini alla conquista di Pesaro. Al ’Benelli’ vent’anni senza vincere

Sarà la 31esima volta sabato per ilsul campo della Vis. E anche questa volta saranno novanta minuti tutti da vivere. Per i biancorossi romagnoli un grande antipasto in vista del cenone di Capodanno. Quello che attende la squadra di Buscè martedì della prossima settimana: la finale di ritorno di Coppa Italia con la Giana Erminio. Ma quello conè vissuto in Piazzale del Popolo come se fosse un derby. E allora nessuno vorrà risparmiarsi troppo, anche se Buscè ci proverà a far riposare qualcuno. Dicevamo dei precedenti. Una marea che ha portato tutto il bottino nelle tasche delsoltanto 5 volte. L’ultima esattamente 20 anni fa. Era il 6 aprile del 2005 quando Ricchiuti e Floccari, in serie C1, gelarono il, dopo il gol iniziale della Vis firmato da Parente su rigore.