Eusepi carica la Samb | Battiamo anche il Sora

Sette punti nelle prossime cinque partite, o vincere lo scontro diretto di Teramo. Queste, ad oggi, le due possibilità per vedere lain Serie C. Ma un passo importante verso il ritorno nei professionisti i rossoblù lo hanno compiuto vincendo a Senigallia. "I tre punti di domenica scorsa - analizza Umbertoai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di- sono stati fondamentali perché ci hanno permesso di mantenere i nove punti di vantaggio sul Teramo. Mala gara di domenica con ildiventa importante. Un risultato pieno ci permetterebbe di andare al Bonolis con un cospicuo margine. Ogni partita, comunque, rappresenta uno step decisivo per l’obiettivo che ci siamo prefissati. Ma quella con ilpotrebbe essere quella giusta per allungare ancora.