Crollo delle Borse asiatiche | dazi di Trump e timori di inflazione pesano sui mercati

Lesono in forte calo con l'arrivo deiresi noti dal presidente degli Stati Uniti. Suidi un aumento dell'con un conseguente rallentamento dell'economia. La politica commerciale dimette in difficoltà il dollaro che si indebolisce rispetto alle principali valute. In calo i future europei e quelli di Wall Street. Scivolano Tokyo (-2,8%) e Hong Kong (-1,6%). Sul fronte valutario lo yen sale sul dollaro a 147,17 e sul dollaro a 161,56. Seduta negativa anche per Shanghai (-0,3%), Shenzhen (-1,1%), Seul (-0,8%) e Mumbai (-0,2%). Crolla Hanoi (-6,7%).