Sport.quotidiano.net - Benedetto ’64, riconoscimento Fip ’Minibasket di livello Platinum’

La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficialmente assegnato il certificato di qualità Platinum per l’attività Minibasket del 2024/25 della1964. Con questo certificato la Fip riconosce formalmente ilraggiunto dalla società attraverso l’attività svolta in questa stagione. Composto da oltre 150 tesserati, il settore Minibasket della1964 è impegnato nei campionati provinciali di tutte le categorie, Esordienti, Aquilotti (2 squadre) e Scoiattoli (2 squadre). In più si aggiungono iniziative e amichevoli periodiche anche per i gruppi più piccoli, tra cui i Pulcini (5-6 anni), e per il gruppo femminile delle Gazzelle che svolge un allenamento a settimana interamente dedicato alle bambine tra i 7 e i 10 anni. I gruppi più esperti hanno affrontato anche alcuni tornei e giornate specifiche, come il Welcome Back Minibasket a Bologna, più vari eventi come il Torneo di Carnevale, organizzato dalla1964 lo scorso febbraio, e altre kermesse a cui le squadre biancorosse parteciperanno per dare vita a tante esperienze stimolanti e formative per i propri tesserati.