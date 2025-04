Iltempo.it - Dazi, cosa succede ora e le contromosse del mondo. Von der Leyen: "Tempesta"

al 20 per cento all'Europa, che salvono al 25 per l'import di auto.ci aspetta dopo la mosdsa di Donald Trump?. La Ue è pronta a negoziare con gli Stati Uniti ma anche a reagire, annuncia la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, in una dichiarazione da Samarcanda, in Uzbekistan: «Stiamo già ultimando il primo pacchetto di contromisure in risposta alle tariffe sull'acciaio e ora ci stiamo preparando per ulteriori contromisure per proteggere i nostri interessi e le nostre attività se i negoziati falliscono". «Icolpiranno milioni di cittadini, le bollette aumenteranno, il pezzo dei farmaci aumenterà. Ne risentiranno aziende grandi e piccole», dice esprimendo «profondo rammarico» per i provvedimenti varati da Trump e elencando le principali conseguenze delle misure per l'economia globale.