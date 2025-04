Cultweb.it - Perché la Gazzetta dello Sport è rosa?

Leggi su Cultweb.it

Lanon si distingue soltanto per la sua lunga storia e per il gran numero di fedelissimi lettori, che la rendono il giornaleivo più importante del nostro Paese, ma anche per il caratteristico coloredelle sue pagine, tanto da valerle il soprannome di “rosea” oltre che del popolarissimo “Gazza”. Inizialmente stampato su carta verde sin dal suo primo numero, uscito il 3 aprile 1896, subì poi un passaggio al bianco per un mese e infine, a partire dal 2 gennaio 1899, fu pubblicato per sempre su pagine. Maproprio questo colore?La motivazione è più semplice di quanto non si possa immaginare, ed è stata fornita da Candido Cannavò, direttore storico del giornale per più di vent’anni, in un’intervista del 2006: si trattò di una decisione “dettata da motivi di risparmio” poiché a quei tempi la carta, non sottoposta a processi di sbiancamento, era più economica di quella bianca.