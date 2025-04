Ilrestodelcarlino.it - Compensi pagati agli agenti, la Spal è prima

Tra le 60 società iscritte alla Lega Pro, laè per distacco quella che nel 2024 ha pagato ipiù elevatisportivi. Una cifra enorme, addirittura oltre 872mila euro (Iva compresa). E nettamente superiore a quella di tutti gli altri club di serie C, basti pensare che al secondo posto troviamo il Benevento con circa 546mila euro e sul terzo gradino del podio il Catania con poco più di 463mila euro. Quelli diffusi dalla Figc sono dati che fanno impressione, che dalle parti di via Copparo però non sorprendono affatto chi si occupa di questioni economico-finanziarie. Interrogata sulla questione, la società biancazzurra ha infatti confermato che sono stati872mila euro per idegli, precisando però che oltre la metà di quella cifra si riferisce a commissioni relative alle stagioni precedenti.