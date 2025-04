Sport.quotidiano.net - Basket Nella ‘Divisione regionale 1’ solo delusioni. Finale di stagione da brividi per Legends e CmC

Segnano il passoe Cmc che11ª giornata di ritorno del campionato di “Divisione1“ di, tornano sconfitte dalle rispettive trasferte. Iin versione coach Guglielmo Rossi (in settimana subentrato sulla panchina), precipitano dalle mura di Lucca (86-58) con un -28 che è il record stagionale negativo mentre il Cmc inciampa a sorpresa in casa del Pistoia, penultimo in classifica (70-64). Mancanoquattro giornate al termine della prima fase e se la classifica si sgranaparte alta, l’affollamento è a ridosso della linea di demarcazione play off dove al momento, in quattro punti e per due posti, ci sono cinque squadre. La matematica lascia ancora aperte molte soluzioni, ma i gialloviola di Davide Ferla e i biancocelesti hanno davanti calendari difficili.