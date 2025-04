Sport.periodicodaily.com - Pisa vs Modena: le probabili formazioni

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I toscani vogliono avvicinarsi alla promozione, mentre gli emiliani vanno a caccia di punti pesanti essendo a ridosso della zona playoff.vssi giocherà sabato 5 aprile 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Anconetani.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani sperano di raggiungere al più presto la promozione in massima serie che manca da 34 anni. La squadra di Inzaghi è seconda in classifica e può vantare ben otto punti di vantaggio sulla terza, ma nonostante ciò non vogliono rilassarsi puntando al terzo successo consecutivo.Anche gli emiliani hanno ambizione di promozione, ma servono almeno i playoff, attualmente distanti 4 punti. Per raggiungere questo obiettivo serve una certa continuità, cosa che è mancata ultimamente a causa di risultati altalenanti.