Ilrestodelcarlino.it - Le limitazioni frenano la passione bianconera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Cesena è decimo in classifica come numero totale di tifosi portati in trasferta fino a ora (7.380 in 14 gare, undicesimo invece per quanto riguarda la media 527 a partita) è il termometro dellaesterna dei tifosi bianconeri lontano dalla Romagna. La classifica delle presenze in generale è condizionata dalleimposte per motivi di ordine pubblico, per quanto riguarda invece il numero di partite tra parentesi e che determinano poi la media a gara, StadaPostcards ha indicato solo gli incontri nei quali era effettivamente possibile seguire la squadra in trasferta ed esclude quelli con divieti massicci o totali per le tifoserie ospiti. Il Cesena ad esempio a Brescia ha avuto un esodo all’interno del Rigamonti fortemente ridotto per il libero accesso consentito solo a chi aveva la fidelity card.