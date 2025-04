Tvzap.it - Incidente aereo a Isola del Cantone, tra le vittime anche Riccardo Muci: ecco chi era

Due vite spezzate in un tragico: il poliziottoe l’istruttore di volo Giuseppe Gabbi hanno perso la vita quando l’ultraleggero su cui viaggiavano è precipitato adel, nell’entroterra genovese. Entrambi vivevano a Roma e condividevano la passione per il volo. Chi era? (Continua dopo le foto)Leggi: Addio al noto luminare italiano: trovato morto cosìLeggi: Auto si ribalta in piena notte, ma quando arrivano i soccorsi accade l’impensabileprecipitato adel, le indaginiIl velivolo era partito dal campo volo di Mazzè in provincia di Torino e si dirigeva verso Sutri, in provincia di Viterbo. Le indagini preliminari suggeriscono un possibile guasto tecnico, con un tentativo di atterraggio di emergenza finito tragicamente.