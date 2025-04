Sport.quotidiano.net - Arezzo, Bucchi e il sortilegio delle ex. Per spezzarlo deve vincere il derby

Contro il Perugia Cristiandovrà sfatare la cabala che sta caratterizzando questa prima parte della sua esperienza aretina: quando incontra le sue ex squadre perde. È accaduto all’esordio contro la Ternana, si è ripetuto contro Torres e Ascoli. Il rinvio della trasferta di Pescara ha lasciato inalterato lo score e quindi quale occasione migliore delper spezzare questo piccolo. Ovviamente si tratta più di casualità che altro, ma nel calcio - si sa - la scaramanzia è una componente che ha un certo peso. Perugia ha rappresentato, forse più di altre piazze, uno snodo cruciale per la carriera dell’attuale allenatore amaranto. Sicuramente come trampolino di lancio ad alti livelli nel suo percorso da calciatore. Fu l’allora presidente del Grifo Gaucci a prelevarlo dall’Eccellenza e portarlo direttamente in serie A nella stagione 1998/99 poco più che ventenne.