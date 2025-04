Napolipiu.com - Repubblica: “Manna vola a Londra”

: “”">Dopo settimane complicate, il Napoli ritrova il sorriso. La squadra di Antonio Conte ha ripreso la preparazione a Castel Volturno con uno spirito rinnovato e, come riportato daNapoli, «sono filtrate solamente delle buone notizie». La fase acuta dell’emergenza sembra superata: ad eccezione di qualche lieve acciacco, tutti i calciatori sono in via di recupero.Il primo nome è quello di Scott McTominay, colpito da un attacco influenzale a ridosso del match contro il Milan. Il centrocampista scozzese è tornato in gruppo e punta a riprendersi una maglia da titolare già lunedì sera al Dall’Ara, quando gli azzurri affronteranno il Bologna nel posticipo delle 20.45. Anche Stanislav Lobotka, uscito per crampi nel finale della sfida con i rossoneri, è in fase di pieno recupero, mentre Leonardo Spinazzola – alle prese con un colpo alla coscia – è leggermente più indietro, ma resta «ottimismo per il suo completo recupero a breve scadenza», scrive ancora