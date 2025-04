Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, da certezza a dubbio: per tenere il francese in bianconero servirà questa cifra! Ultime

di RedazionentusNews24, da: le ultimissime sul futuro dell’attaccanteche potrebbe essere lontano da TorinoIl futuro diè sempre più in bilico. L’attaccante dellaha iniziato benissimo la sua avventura inper poi spegnersi lentamente. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su quello che potrebbero essere le cifre per un eventuale riscatto del calciomercatoin estate.Per riscattarlo servirebbero 60-70 milioni di euro ma i bianconeri potrebbero provare a convincere il PSG con il prestito con riscatto fissato a 40-45 milioni di euro. Unafattibile solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.Leggi suntusnews24.com