Ilrestodelcarlino.it - Megabox strapazza Pinerolo. Vallefoglia vola in finale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

: Bici 18, Feduzzi, Michieletto ne, Giovannini 16, De Bortoli (L), Candi 3, Torcolacci ne, Perovic ne, Kobzar 1, Weitzel 9, Kovaleva (L) ne, Lee 8, Lazda ne, Carletti ne. All. Pistola.: Sorokaite 3, Cosi 3, Cambi, Di Mario (L), Sylves 2, Bussoli, D’Odorico 4, Moro, Bracchi 6, Rubright 2, Smarzek 3, Akrari (L) ne, Moreno 7, Avenia 4. All. Marchiaro. Arbitri: Brunelli e Luciani. Parziali. 25-22 (27’), 25-14 (22’), 25-12 (23’). Siin. Labatte per 3-0. Sabato 5 aprile alle 20 a Chieri contro la Fenera c’è in palio la partecipazione alla Challenge Cup. La squadra diha la ghiotta possibilità di entrare per la prima volta nella sua storia societaria in Europa. Nel primo set è subito dura. Le ragazze di coach Pistola partono forte, sfruttando anche gli errori delle avversarie (8-4 di Giovannini).