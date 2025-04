Sport.quotidiano.net - Un derby sempre in bilico. Colpo Abraham, poi Calha. Diavolo-Paratici: accordo

L’aria dirivitalizza il Milan che lotta contro la capolista ed esce imbattuto anche dalla quarta stracittadina stagionale. Giusto l’1-1 della semifinale d’andata di Coppa Italia, dopo novanta minuti giocati senza pressioni e tatticismi. I 67mila presenti a San Siro hanno gradito. Curioso che la buona prestazione delarrivi mentre in società si lavora per la prossima stagione sull’asse Milano-Londra. In Inghilterra, alla presenza dell’azionista di controllo Gerry Cardinale e dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, negli ultimi due giorni si sono fatti passi in avanti per trovare l’con Fabio(nonostante la frenata pre-partita dell’ad: "Non abbiamo ancora chiuso con nessuno. Ibrahimovic? Lavoriamo in totale armonia") con cui già si comincia a pianificare il futuro da direttore sportivo.