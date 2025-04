Lortica.it - Il cartello immortale: simbolo di inefficienza e surrealismo urbano

Leggi su Lortica.it

Arezzo, città d’arte e cultura, terra di Piero della Francesca, patria dell’oro e. deleterno. Sì, perché sulla tangenziale, all’altezza dell’incrocio tra via Setteponti e via Fiorentina, campeggia da mesi unche definire fuorviante sarebbe un eufemismo. Recita un divieto di svolta che, a quanto pare, non esiste più da tempo. Una piccola opera d’arte dell’assurdo che, con la sua elegante inutilità, arricchisce il panorama.Un’installazione involontaria, un omaggio alla memoria storica? Forse un richiamo alla grande tradizione dell’arte concettuale, dove l’idea di segnaletica viene superata e si entra nel campo della filosofia esistenziale: “Cosa è vero? Cosa è falso? Dove posso girare davvero?”A quanto sembra, la svolta verso San Leo è consentita, ma ildice il contrario.