Lanazione.it - I Vini di Fraternita al Vinitaly 2025

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 aprile– Il Salone Internazionale del Vino,taly, è in programma a Verona dal 6 al 9 aprile. In questa occasione produttori di Vino, importatori e buyer da tutto il mondo si trovano per quattro giorni nella Fiera di settore più importante d’Italia. Iltaly è una grande vetrina, afferma il Primo Rettore delladei Laici Dott. Pier Luigi Rossi ed anche quest’anno Tenute disarà presente con le proprie produzioni Biologiche all’interno dello Stand del Consorzio Chianti nel Padiglione Toscana. Altaly, prosegue il Primo Rettore, presenteremo il nuovo prodotto di, un Vino Biologico Senza Solfiti Aggiunti ottenuto da Uve di Petit Verdot, un Vino ottenuto da materie prime di altissima qualità ed attento alla salute del consumatore.