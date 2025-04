Ilgiornaleditalia.it - Dazi, von der Leyen preannuncia la guerra anche agli Usa: "Pronti a reagire, inflitto colpo all'economia globale" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Non solo la Russia, messa nel mirino con il cosiddetto piano per il riarmo, che obbliga l'Unione europea a spendere 800 miliardi di euro in armi. Adesso von dervuole fare laUsa Ursula von derlaUsa, e in un punto stampa da Samarca