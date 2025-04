Sport.quotidiano.net - Il grande assente. Lautaro scalpita, vuole esserci sabato a Parma. Rodaggio prima del match col Bayern Monaco

Leggi su Sport.quotidiano.net

La certezza non c’è, la probabilità alta sì.-Inter, diversamente dal derby di Milano di ieri sera, dovrebbe avere tra i protagonistiMartinez. Almeno in distinta, non da titolare magari, ma comunque pronto per entrare all’occorrenza e rodare al punto giusto il motore in vista della sfida coldell’8 aprile. L’argentino si trascina un risentimento al bicipite femorale sinistro dalla partita contro l’Atalanta, è poi partito per l’Argentina ma è stato rispedito indietro dal ct una volta appurato che non avrebbe potuto giocare contro Uruguay e Brasile. Sta lavorando in questi giorni per lasciarsi definitivamente alle spalle il problema muscolare, non ce l’ha però fatta a rendersi disponibile in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia. Fosse stato uno degli ultimissimi impegni della stagione, magari avrebbe anche rischiato.