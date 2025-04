Sport.quotidiano.net - La difesa di Ancelotti: "Mai frodato». Il tecnico sereno davanti ai giudici: "Tutto mi sembrava corretto»

L’imputato Carlo, accompagnato dal figlio Davide e dalla moglie Mariann, si è presentato con incedere deciso, ieri mattina, al Tribunale Provinciale di Madrid. Pronto a fornire la propria versione dei fatti e a sostenere la propria innocenza in merito alla presunta frode fiscale all’erario spagnolo da oltre un milione per le mancate dichiarazioni dei redditi del 2014 e 2015, relative ai diritti di immagine ceduti al Real nel corso della sua prima esperienza alla guida dei Blancos. Per il, la Procura ha chiesto una condanna a quattro anni e nove mesi di prigione. Il processo ha preso il via dopo che ’Carletto’, nel 2018, aveva regolato la propria posizione con l’erario spagnolo pagando 1,2 milioni, facendo poi ricorso contro l’ingiunzione di pagamento e incassando la sentenza favorevole del giudice: contro la quale però si è però poi appellato il fisco.