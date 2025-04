Gamberorosso.it - "I dealcolati non sono vini. Dazi? Preoccupanti come le etichette Ue". Parla Paolo Vodopivec, presidente di ViniVeri

Nepassati ventuno. Oltre due decadi trascorse a confrontarsi, a volte a discutere animosamente, in alcuni casi (pochi) con degli strascichi. Ma quello che continua a contraddistinguere il ConsorzioVeri, fondato da un pugno di vignaioli nel 2004, è l'ambizione di fare vino senza stravolgere il territorio dove lo si produce. Di più: provando a valorizzare la cultura e la tradizione della zona, privilegiando l'utilizzo dei vitigni autoctoni. Interventi? Quelli necessari, ma minimi. Una storia di follie andata in scena con gli applausi di chi apprezza il copione, e i fischi di chi è sempre stato scettico. I loroche si amano o si odiano, non c'è molto altro da aggiungere.guida l'associazione ormai da alcuni anni (protagonista un anno fa di un dibattito storico organizzato dal nostro giornale), e in vista della prossima edizione all'Arena Exp di Cerea - in programma dal 4 al 6 aprile - racconta al Gambero Rosso i nuovi obiettivi («re ai giovani ei giovani») e le sfide che il vino in generale deve affrontare, tra crisi delle economie occidentali e i nuoviimposti da Donald Trump.