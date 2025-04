Ilrestodelcarlino.it - Cesena, che bella l’aria di trasferta. Col Sudtirol servono conferme

Sabato si tornerà a giocare in, e meno male verrebbe da dire. Intendiamoci, il Manuzzi non ha mai fatto mancare calore e sostegno alla squadra e il colpo d’occhio durante le partite è uno spettacolo nello spettacolo. Prestia e compagni ultimamente però raccolgono più inche di fronte al pubblico amico: da qui la battuta iniziale. Prendendo in esame solo il 2025, sono sette i punti in sei gare casalinghe frutto di quattro pareggi (Cittadella, Bari, Pisa e Spezia) ed una sola vittoria, contro la Salernitana. Lontano dalla Romagna, invece, in cinque match il Cavalluccio ha portato a casa 10 punti grazie a tre vittorie (Sampdoria, Reggiana e Cremonese) ed un pari a Brescia. Domenica è arrivata la sconfitta, l’unica dell’anno nuovo in riva al Savio, contro la Juve Stabia che ha lasciato fermo ad un solo punto conquistato lo slot del doppio turno casalingo consecutivo, prima della sosta infatti c’era stato il pari interno contro lo Spezia (0-0).