Ilrestodelcarlino.it - Parola all’esperto: mister Cascione: "Forlì, ora un piede in C ce l’hai"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ilha unin serie C": musica e parole (al miele) di Emmanuel. L’ex centrocampista biancorosso – 20 presenze e 2 gol, in D, nella tribolata stagione 2018-19, al crepuscolo di una super carriera nobilitata da 338 gettoni e 26 gol tra serie A e B – è reduce dalla sfortunata parentesi sulla panchina del San Marino e con cognizione di causa dice la sua sull’avvincente duello romagnolo per la promozione nel calcio professionistico., 5 punti di vantaggio a 5 giornate dal termine quanto fanno pendere l’ago della bilancia, in chiave promozione, dalla parte del? "In serie D o c’è una corazzata capace di fare il vuoto oppure, finché non esiste il conforto della matematica, è sempre un’incognita individuare un vincitore. Certo è che lo scontro diretto con il Ravenna ha ribadito tutta la forza della capolista".