Lettera43.it - Le reazioni ai dazi di Trump: Ue pronta a rispondere, in Asia crollano le Borse

Leggi su Lettera43.it

Sono ufficialmente entrati in vigore iamericani del 25 per cento sulle automobili importate, una misura protezionistica voluta dal presidente Donalde che è destinata a inasprire le tensioni con i principali partner commerciali. I nuovicolpiscono i veicoli e i camion leggeri di produzione estera, mentre i pezzi di ricambio subiranno l’aumento entro il 3 maggio. Contestualmente, per i beni prodotti nell’Ue è previsto uno del 20 per cento, per quelli cinesi del 34 per cento, per quelli giapponesi del 24 per cento, per quelli indiani del 26 per cento e per quelli britannici del 10 per cento.La reazione dell’Unione europeaLa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che Bruxelles èa reagire, pur lasciando aperta la porta ai negoziati con gli Stati Uniti.