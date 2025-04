Liberoquotidiano.it - "Ora sarà guerra". L'Ue vuole suicidarsi

E oracommerciale" contro gli Stati Uniti. Una manciata di ore dopo l'annuncio dei dazi al 20% sull'Unione europea, arrivano le prime scomposte reazioni contro Donald Trump dalle segreterie europee. Secondo Sophie Primas, portavoce del governo francese intervistata da Rtl, l'Ue sarebbe "pronta per unacommerciale" con gli Usa e ha in programma di "attaccare i servizi online" in risposta alla manovra della Casa Bianca contro le esportazioni oltre oceano. "Siamo abbastanza certi che avremo effettivamente un effetto negativo sulla produzione", ha aggiunto la Primas, esprimendo particolare preoccupazione per l'impatto delle misure di Washington su vino e liquori. Secondo le fonti di Parigi, Bruxelles starebbe preparando una risposta in due fasi: "una prima risposta cheeffettiva verso metà aprile e che corrisponderà al primo attacco all'alluminio e all'acciaio", prosegue la portavoce del governo francese continuando a utilizzare una terminologia in tutto e per tutto bellica.