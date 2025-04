Sport.quotidiano.net - Santiago non recupera. Che tegola per l’Adamant

A meno di clamorose evoluzioni in positivo nelle prossime ore,dovrà fare a meno di Ramiro(foto) anche per la trasferta di domenica a Gardone. L’argentino si è sottoposto a un’ulteriore ecografia di controllo all’addome nella giornata di ieri, che ha evidenziato una non completa guarigione dalla lesione muscolare che lo costringe ai box ormai da una decina di giorni, e che a questo punto lo terrà fuori dai giochi anche per la delicata sfida sul parquet della Gardonese. L’esterno delsta svolgendo in questi giorni le terapie del caso assieme allo staff medico biancazzurro, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo per rivederlo allenarsi in gruppo e a questo punto l’obiettivo diventa quello dirlo per la gara casalinga di sabato 12 aprile con la Sangiorgese. L’ennesimo intoppo di una stagione davvero sfortunata per Ferrara, costretta in questa fase cruciale del campionato a fare a meno del suo straniero, decisivo nell’ultima parte della gara giocata e vinta con Mantova.