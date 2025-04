Sport.quotidiano.net - Il notiziario. Recupero Pescara-Arezzo. Calcio d’inizio è alle 18

La Lega Pro ha reso noto, con un comunicato ufficiale, l’orario deldella partita tradi mercoledì 9 aprile: ilè fissatoore 18 allo stadio Adriatico-Cornacchia di. La partita vale per il 34° turno del girone B di serie C, originariamente in programma sabato 29 marzoore 15. L’rta meteo nel capoluogo abruzzese e l’ordinanza del sindaco che vietava l’accessoaree golenali vicine allo stadio, tuttavia, avevano spinto la Lega a rinviare l’incontro. Sabato scorso era stata anche comunicata la data del,mentre l’orario è stato definito nella giornata di ieri. La squadra di Bucchi, dunque, ospiterà il Perugia sabato sera al Comunale, poi dovrà affrontare due difficili trasferte ravvicinate: mercoledì a, appunto, poi domenica a Chiavariore 15 contro la capolista Entella.