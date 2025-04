Anteprima24.it - Salernitana, la nave affonda e l’orchestra suona

Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloCome gli orchestrali del Titanic, chiamati are sul ponte del transatlantico mentreva inesorabilmente, il diesse Valentini ieri – nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente televisiva Telecolore – ha “tirato su il morale” all’ambiente con dichiarazioni infarcite di ottimismo e soprattutto lontane dalla realtà.La, a meno che non sia sopraggiunto un terremoto calcistico che ha mutato gli equilibri della classifica, è pericolosamente sull’orlo di un precipizio sportivo dalle tinte sanguinolente. È nelle mani di un tecnico che, al di là dell’incontestabile attaccamento ai colori granata, non ha saputo dare un’identità definita alla squadra, non è riuscito ad incidere sul rendimento, sui numeri, sull’adrenalina. Un allenatore, Roberto Breda, che tutti pensavano al passo d’addio dopo la piatta prova contro il Palermo e che, invece, i vertici societari hanno riconfermato in vista della sfida delicatissima di Castellammare, ripercorrendo pedissequamente il copione degli ultimi due anni, una strada lastricata di errori di valutazione, scelte totalmente insensate e toppe peggiori dei buchi.