Infortunio Lautaro il Toro vede il rientro! Col Parma già in campo? I dettagli

di Redazione, ilil! Colgià in? Isulle condizioni del capitano dell’InterBuone notizie per l’Inter: il ritorno diMartinez è sempre più vicino. Dopo aver saltato gli impegni con la nazionale argentina e le sfide contro Udinese e Milan, il capitano nerazzurro è pronto a tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante sarà sicuramente intra una settimana a Monaco di Baviera per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern. Prima, però, potrebbe già ritrovare il ritmo partita con qualche minuto nella gara di campionato a.Nell’attesa,continuerà ad allenarsi con l’obiettivo di essere pronto per la convocazione. Il quotidiano romano spiega che per rientrare in lista dovrà svolgere almeno un allenamento in gruppo alla vigilia della gara.