Baritoday.it - Bari, visite gratuite in occasione della “Running Heart“: elettrocardiogramma e analisi glicemia

Sabato 5 aprile in Parco 2 Giugno a, nelle fasce orarie 10/13:30 e 15:00/18:30, tutte le cittadine e i cittadini baresi e non, avranno l’opportunità di sottoporsi gratuitamente a screening cardiologico e diabetologico. Inoltre riceveranno in omaggio un “bancom”, cartella clinica.