Notizie.com - Liberation Day o Apocalisse? Trump scatena i dazi, ecco tutte le tariffe e i Paesi colpiti: colpito duramente anche il Myanmar

“Isono un po’ dolorosi per gli americani, ma ne vale la pena. Stiamo mettendo il nostro popolo al primo posto. In molti casi, gli amici sono peggiori dei nemici in termini di commercio”.Day olee iil(TWITTER FOTO) – Notizie.comCosì il presidente Usa Donalmentre firmava il nuovo ordine esecutivo suidestinati a diversinel mondo, compresi quelli dell’Unione europea. Per il tycoon è ilDay, per le borse globali è notte fonda.Nella lunghissima lista dei(in basso l’elenco completo con le rispettive) non è stato risparmiato nemmeno iluna settimana fa da un terremoto devastante che ha provocato più di 3mila morti e circa 5mila feriti.