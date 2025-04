Blitz contro pedofilia web 4 arresti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.00 Vasta operazione in tutta Italia della Polizia, coordinata dalla Procura di Napoli: 4 persone arrestate e in tutto 15 indagate per pedopornografia. Scoperti migliaia di file e portafogli di criptovalute, usate per pagare i video. Online, il 'manuale pedofilo' Wikipedo. Sullo sfondo, una più ampia operazione coordinata da Europol: nel mirino gli utenti di KidFix, piattaforma del dark web dove avvenivano le transazioni. Piattaforma chiusa, identificati quasi 1.400 sospettati in 35 Paesi.Sequestrato il server: conteneva 72mila file.