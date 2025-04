Amica.it - Lifting occhi naturale? Il segreto si nasconde tra i capelli

Sguardo aperto egrandi e allungati? Non è solo una questione di chirurgia estetica. Ilper ottenere un risultato favoloso è anche uno dei migliori beauty hack utilizzati nei backstage di moda e nello showbiz e garantisce unsenza bisturi. Ebbene sì, la chirurgia estetica non è per forza la soluzione a tutto. Tra tool di bellezza, massaggi strategici, skincare funzionale e make up studiato ad hoc, esistono diversi metodi per liftare lo sguardo. Ma le treccine liftantisono il vero game changer: sono invisibili, perché si nascondono tra ie danno un risultato più che.Cosa sono le treccine liftanti?Le treccine liftantisono una tecnica estetica che offre untemporaneo allo sguardo, senza chirurgia.