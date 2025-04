Ilrestodelcarlino.it - Vis, il derby col Rimini chiave del campionato. Per Stellone appuntamento da non fallire

È una giornata, la trentacinquesima, che può segnare definitivamente gli equilibri del girone. Aperta da uno scossone in casa Ternana, l’esonero di Abate e l’arrivo di Fabio Liverani (cambio già verificatosi per qualche ora nel mese di Febbraio ma subito annullato dalla volontà del gruppo squadra), questa giornata offre tante sfide equilibrate. Se la Vis vede in quella contro iluna sfida in cui le distanze in classifica si annullano, anche le squadre che condividono la sua stessa zona in graduatoria non se la passano meglio. Pescara - Pineto sarà infatti ildi cui la Vis sarà una spettatrice fortemente interessata. Gli uomini di mister Baldini hanno due punti in più rispetto la ciurma dima una partita da recuperare (quella contro l’Arezzo del prossimo Mercoledì). Il Pineto, da cui verranno ospitati domani sera alle 20:30, vorrà inoltre riscattarsi dalla brutta sconfitta per 3-0 di Perugia rimediata nell’ ultima giornata.