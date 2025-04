Sport.quotidiano.net - Volley Serie B, C e D. Stasera il primo anticipo. La Vaneton sfida la capolista

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo il posticipo del turno scorso che nel girone B dellaD femminile ha visto la Fortlan DiBi (nella foto Giorgia Cervellati), Fortlani DiBi liquidare il Fiorano per 3 a 0 (25-16 25-19 25-15), riprendono oggi i vari campionati di pallavolo, alcuni dei quali sono veramente agli sgoccioli. Oggi si gioca solo una partita, domani le altre.C FEMMINILE. L’unica gara di C vede domani l’Everton (34 punti) sul terreno più che accessibile del Noceto (11). La squadra di coach Gianluca Aleotti è tranquilla al settimo posto.D MASCHILE. Nel girone A, la prima gara in programma è proprio peralle 21 alla palestra Pertini tra la Naytes(38) e laBusseto (55) e per i reggiani sarà davvero dura. Domani, invece, dovrebbe trovare meno problemi ilScandiano (52) di coach Roberto Ferrari nell’affrontare alle 21,15, in via Longarone, il Baganzola (23).