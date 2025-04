Sport.quotidiano.net - L’ultima volta al Barbetti show di Grassi

Gubbio e Ascoli sabato torneranno a misurarsi allo stadio(avvio programmato alle 17.30 al segnale dell’arbitro Esposito di Napoli), ben dieci anni dopo. Resta quellacircostanza che vide i bianconeri, allora allenati da Petrone, scendere in campo nella tana dei lupi. Anche quella gara si disputò all’interno delle varie tappe previste nel girone di ritorno del campionato di serie C che poi consegnò il ritorno in B del Picchio. A seguito delle note vicende giudiziarie estive le quali finirono per coinvolgere il Teramo. Il bilancio complessivo dei precedenti andati in archivio in casa degli umbri resta di quattro scontri avvenuti tra cadetteria, serie C e Coppa Italia con ben 2 vittorie dell’Ascoli, una del Gubbio e un rocambolesco pareggio. Nell’attuale categoria i bianconeri non sono ancora mai riusciti ad espugnare il campo degli eugubini.