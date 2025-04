Sport.quotidiano.net - Tennis. Bronzetti fuori subito dal Wta 500 Charleston

Due ore e 36 minuti di grande battaglia, ma con ko finale. Luciavaal torneo WTA 500 die la protagonista della sua uscita è la 36enne cinese Shuai Zhang, ora numero 176 del mondo ma con un best ranking alla 22ª posizione due anni fa. Zhang vince 7-5, 5-7, 6-4, ma gli elogi vanno fatti anche alla verucchiese per le due rimonte, una compiuta e una sfiorata. Nel primo set è decisivo il break all’undicesimo gioco, mentre nel secondo la cinese sale 5-3 e sembra poter chiudere in scioltezza. Non è così, perché l’azzurra comincia a muoverla, sfrutta bene il dritto incrociato e vince quattro game di fila che le valgono il set. In apertura di terzo,gioca il game peggiore dell’incontro e vasotto di un break. Zhang si rianima, sale 4-0 e sembra incontenibile, ma ecco la nuova rimonta di Lucia.