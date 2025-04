Gravidanzaonline.it - Il Regno Unito ha appena approvato un congedo per aborto spontaneo. E l’Italia?

Leggi su Gravidanzaonline.it

Perdere un figlio durante la gravidanza è un evento devastante, eppure quello per l’sembra essere ancora oggi un lutto non del tutto riconosciuto.Per fortuna, pare che in qualche Paese le cose stiano cambiando: nel, ad esempio, una nuova legge garantirà presto ai genitori due settimane didi lutto retribuito dopo un, seguendo quanto già fatto in Nuova Zelanda e riconoscendo finalmente ciò che le famiglie hanno sempre saputo, ovvero che la perdita di una gravidanza non è solo un evento medico, è un trauma emotivo e fisico che merita tempo per guarire.Da febbraio, inoltre, anche in Germania le donne potranno godere, a partire dal prossimo 1° giugno, deldi maternità se hanno undopo la tredicesima settimana di gravidanzaLe cose, però, non stanno così nel resto del mondo: negli Stati Uniti, ad esempio, non esiste una legge federale che dia alle donne il tempo di elaborare il lutto o di riprendersi, e il Family and Medical Leave Act (FMLA) che regola i congedi, potrebbe coprire il caso dell’solo qualora un operatore sanitario lo riconoscesse come una “grave condizione medica”, senza comunque essere retribuito.