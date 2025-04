Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 3 Aprile 2025: Scorpione passionale

L’diperArieteLa Luna Nuova del 29 marzo ha segnato l’inizio di un nuovo ciclo per voi. Sebbene possiate sentirvi come una pentola a pressione pronta a scoppiare, è importante attendere ancora un po’ per il vostro grande exploit. Marte e Mercurio retrogradi suggeriscono di mettere a punto i progetti con pazienza. I nuovi incontri potrebbero rivelarsi speciali.ToroPlutone continua il suo lento transito, ma non avete nemici astrali significativi. Andate avanti con determinazione: i vostri progetti sono ben avviati e il lavoro di squadra funziona. Venere favorisce nuovi incontri e rafforza le amicizie. Tuttavia, potreste sentire la necessità di rinnovarvi. Prestate attenzione alle finanze, poiché Marte in Cancro potrebbe renderle instabili.