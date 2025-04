Ilfattoquotidiano.it - “Noi vincitori morali di X Factor? Non ci importa. Sta finendo l’epoca delle bellezze alla Barbie e Ken, c’è più attenzione per le diversità”: i Les Votives si raccontano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Riccardo Lardinelli (voce e chitarra), Angelo Randazzo (batteria) e Tommaso Venturi (basso) sono i componenti della band Les, secondi classificati all’ultima edizione di “X”. La voce di Riccardo è unapiù belle in circolazione, mentre Angelo con la batteria esprime al massimo tutto il suo talento. Tutti e tre si sono fatti notare anche perché molto uniti, sebbene caratterialmente siano diversi: “Sicuramente la cosa che ci unisce è la voglia di fare, di impegnarsi al massimo per rendere tutte le situazioni che affrontiamo, al meglio per noi tre. Poi siamo accomunati dal voler inseguire i nostri sogni, cercare di veramente rendere conto del bambino che abbiamo dentro e che sogna ancora”.Esce il 4 aprile “Window”, l’EP di debutto della band, anticipato dal singolo “Feel Alright”.